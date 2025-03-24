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Киев в понедельник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК

13:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи в очередной раз с применением БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны России.

«24 марта текущего года около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию „Кропоткинская“ Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае», — сказали там.

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