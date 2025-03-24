НАТО не стыдится звать в альянс сербов из БиГ, несмотря на обстрелы Белграда — Додик

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что НАТО не стыдится приглашать боснийских сербов стать частью альянса, бомбившего мирное население Сербии в обход международного права.

«Сегодня мы вспоминаем ужасные моменты, когда НАТО без решения Совета Безопасности [ООН] начало жестокую агрессию против Сербии и сербского народа. Они бомбили нас 78 дней. Они убивали детей, разрушали больницы, школы, мосты и железные дороги. Они не выбирали цели — они выбирали людей. Даже сегодня я задаюсь вопросом — как им не стыдно. Как им не стыдно говорить о демократии, справедливости, свободе <…>. И уж тем более — как они вообще думают пригласить нас присоединиться к ним, быть частью преступного альянса, который сбрасывал бомбы на наших детей», — приводит слова Додика агентство СРНА.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что генсек НАТО Марк Рютте вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины в попытках втянуть БиГ в альянс.