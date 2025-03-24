Украина обманывает Венгрию и не возвращает права венграм в Закарпатье — Сийярто

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже много лет обманывает Венгрию, обещая вернуть права венгерскому меньшинству в Закарпатье, но в действительности ничего для этого не делает. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в связи с этим Будапешт по-прежнему возражает против намерения Киева присоединиться к Евросоюзу.

«Венгерская национальная община в Закарпатье до сих пор не получила обратно права, которые были отобраны у нее начиная с 2015 года. Нас постоянно обманывают», — сказал Сийярто, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после встречи в Будапеште с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Он подчеркнул, что до тех пор, пока украинские власти не вернут этническим венграм в Закарпатье их права, «никакого прогресса на пути интеграции Украины в ЕС не будет».

В минувшую субботу Сийярто в очередной раз подтвердил, что по этой причине Венгрия не собирается снимать вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он отметил, что Будапешт слышит от Киева «постоянные обещания и красивые слова», но на деле ничего не происходит и венгры в Закарпатье по-прежнему не могут использовать родной язык в областях культуры и образования.

Правительство Венгрии возражает против приема Украины в ЕС не только из-за нарушения в этой стране прав национальных меньшинств, но и потому, что ее поспешное присоединение к сообществу нанесет европейской экономике непоправимый ущерб. Как заявил премьер-министр Виктор Орбан, это приведет Евросоюз к экономическому краху.

На саммите в Брюсселе 20 марта глава правительства отказался поддержать общее заявление по Украине, предусматривающее ее ускоренное вступление в ЕС и оказание ей военной помощи на миллиарды евро. В Венгрии в ближайшее время пройдет референдум по этому вопросу. Будапешт сообщил, что будет руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.