4% работодателей сократили зарплаты сотрудников в первом квартале 2025 года

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина компаний в РФ (43%) повысили заработные платы своим сотрудникам в первом квартале 2025 года, при этом 4% работодателей были вынуждены зарплаты сократить. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

«Первый квартал 2025 года ознаменовался для многих компаний позитивными изменениями: 43% повысили зарплаты своим сотрудникам. 39% компаний сохранили или даже расширили свой штат. По 4% компаний были вынуждены сократить зарплаты сотрудников, направления бизнеса и увеличить число удаленных сотрудников», — говорится в итогах опроса.

Также 13% компаний отметили увеличение количества клиентов и заказчиков, но столько же (13%) столкнулись с их уменьшением. Открыли новые направления деятельности и стали больше использовать инструменты на основе ИИ по 8% опрошенных работодателей. Кроме того, в первом квартале 2025 года 2% компаний вернули сотрудников в офис.

«Прогнозы на второй квартал 2025 года указывают на сохранение дефицита рабочих специальностей: 75% компаний предсказывают продолжение этой тенденции. Одновременно ожидается рост интереса к соискателям старшей возрастной группы (28%), что может быть связано с их опытом и стабильностью», — выяснили эксперты.

Согласно данным опроса, 26% респондентов считают, что рынок труда останется активным: соискатели будут продолжать искать новые возможности, а работодатели — подходящих кандидатов. Гибкость занятости также будет востребована: 20% респондентов прогнозируют рост доли вакансий для подработки. Интерес к молодым соискателям, по прогнозам, вырастет на 19%.

В то же время 14% опрошенных считают, что соискатели будут стремиться сохранить свои рабочие места, что приведет к затишью на рынке труда. Зарплата, по мнению 7% респондентов, может потерять свою главенствующую роль при выборе работы.