РФ в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство — Нарышкин
11:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сегодня находится в авангарде ведущейся борьбы за более справедливый миропорядок, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Сегодня Россия вновь стоит в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство. Как вы знаете, в прошлом году Генассамблея ООН приняла резолюцию, носящую название „Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях“, проект которой также был подготовлен при ведущей роли нашей страны», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного истории борьбы с колониализмом.
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