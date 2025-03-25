РФ в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство — Нарышкин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сегодня находится в авангарде ведущейся борьбы за более справедливый миропорядок, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Сегодня Россия вновь стоит в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство. Как вы знаете, в прошлом году Генассамблея ООН приняла резолюцию, носящую название „Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях“, проект которой также был подготовлен при ведущей роли нашей страны», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного истории борьбы с колониализмом.