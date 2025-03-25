Переговоры в Эр-Рияде были техническими, их содержание не обнародуют — Песков
12:35 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет все-таки уже о технических переговорах, — пояснил представитель Кремля. — Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать».
«Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании», — добавил Песков.
НОВОСТИ
- 12:20 25.03.2025
- Дом в Махачкале, где произошел взрыв, был несанкционированно подключен к газу
- 12:05 25.03.2025
- Израиль разрабатывает план оккупации сектора Газа — FT
- 12:00 25.03.2025
- ЕК просит, чтобы домохозяйства в ЕС имели запасы воды и еды на случай кризиса — El País
- 11:32 25.03.2025
- РФ в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство — Нарышкин
- 11:20 25.03.2025
- Папа Римский знал, что мог умереть — лечащий врач понтифика
- 11:05 25.03.2025
- В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек
- 11:00 25.03.2025
- Лидер Румынии усомнился, что ядерное оружие будет размещено на восточной границе НАТО
- 10:35 25.03.2025
- В Краснодаре при поддержке Сбера стартовал благотворительный проект для помощи особенным детям
- 10:32 25.03.2025
- 4% работодателей сократили зарплаты сотрудников в первом квартале 2025 года
- 10:20 25.03.2025
- Власти Аргентины обнародуют документы, касающиеся сбежавших в страну нацистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать