Переговоры в Эр-Рияде были техническими, их содержание не обнародуют — Песков

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет все-таки уже о технических переговорах, — пояснил представитель Кремля. — Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать».

«Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании», — добавил Песков.