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ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР

16:12 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

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