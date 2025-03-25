ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области», — сообщили в ведомстве.