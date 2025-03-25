Госдума вводит штраф до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о введении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев.

Документ внесла в Госдуму в феврале группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Новым положением предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Согласно новой норме несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.