Разведка Пентагона предсказывает появление дополнительного числа ядерных стран в ближайшие 5 лет
21:50 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый виток распространения ядерных вооружений и расширения их видов произойдет в мире в ближайшие пять лет. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Джеффри Круз.
«Один из аспектов, над которым [американское] разведывательное сообщество работает очень напряженно, заключается в том, чтобы понимать, у кого на планете есть ядерные вооружения. <…> Мы должны отслеживать распространение и расширение типов и смертоносности ядерных вооружений и отвечать на это как страна. Это драматическим образом изменилось за последние пять лет. И продолжит изменяться в предстоящие пять лет», — сказал Круз. Он выступил на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
Как пояснил шеф РУМО, фактически речь идет о появлении «дополнительного числа ядерных стран, у которых есть собственная политика сдерживания и которые будут принимать участие в ядерном диалоге». Все это осложняет обстановку, будет затруднять выработку Вашингтоном всех решений — как политических, так и касающихся потенциальных вооруженных конфликтов, признал Круз.
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