Силы ПВО за ночь уничтожили 9 украинских БПЛА над территорией России
09:00 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области и два — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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