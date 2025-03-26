Силы ПВО за ночь уничтожили 9 украинских БПЛА над территорией России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области и два — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.