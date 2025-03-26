0
0
110
НОВОСТИ

С начала года в Британию через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов

11:00 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных мигрантов, перебравшихся в Великобританию через пролив Ла-Манш за первый квартал 2025 года, побило новый рекорд. Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на данные британского МВД.

По информации издания, с 1 января 2025 года в Соединенное Королевство прибыло чуть более 5,9 тыс. мигрантов, а в прошлом году за тот же период — порядка 4,3 тыс. человек. Таким образом, число нелегалов в первом квартале этого года выросло на 37,5%, хотя в начале года обычно наблюдается меньше попыток преодолеть Ла-Манш из-за сложных метеорологических условий.

Как объяснили JDD во французской морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря, фактически мигранты никогда не доплывают до Великобритании на своих надувных лодках самостоятельно: их подбирают британские спасатели и доставляют на берег. Среди таких нелегальных мигрантов больше всего выходцев из Афганистана, Сирии, Ирана и Вьетнама.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 26.03.2025
Правоохранители Молдавии объяснили задержание Гуцул новыми фактами в уголовном деле
0
12
11:20 26.03.2025
Астана довела до Киева озабоченность атакой на КТК — замглавы МИД
0
58
11:05 26.03.2025
Япония сомневается в прочности союза с США на фоне визита главы Пентагона в Токио — FT
0
104
10:32 26.03.2025
Зеленский признался, что на Украине нет денег на ВСУ
0
189
10:20 26.03.2025
В случае войны Польше хватит боеприпасов на одну или две недели — глава Совбеза
0
197
10:05 26.03.2025
Испания, Италия и Франция отвергают план главы ЕК по перевооружению ЕС — Politico
0
233
10:00 26.03.2025
Москва может оттягивать заключение соглашения - Трамп
0
251
09:32 26.03.2025
На малый и средний бизнес приходится более 70% производителей БПЛА в РФ
0
246
09:20 26.03.2025
Суды втрое чаще стали применять конфискацию имущества по уголовным делам — Генпрокуратура
0
260
09:05 26.03.2025
Правоохранители увезли главу Гагаузии на спецмашине после задержания в аэропорту Кишинева
0
302

Возврат к списку