С начала года в Британию через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных мигрантов, перебравшихся в Великобританию через пролив Ла-Манш за первый квартал 2025 года, побило новый рекорд. Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на данные британского МВД.

По информации издания, с 1 января 2025 года в Соединенное Королевство прибыло чуть более 5,9 тыс. мигрантов, а в прошлом году за тот же период — порядка 4,3 тыс. человек. Таким образом, число нелегалов в первом квартале этого года выросло на 37,5%, хотя в начале года обычно наблюдается меньше попыток преодолеть Ла-Манш из-за сложных метеорологических условий.

Как объяснили JDD во французской морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря, фактически мигранты никогда не доплывают до Великобритании на своих надувных лодках самостоятельно: их подбирают британские спасатели и доставляют на берег. Среди таких нелегальных мигрантов больше всего выходцев из Афганистана, Сирии, Ирана и Вьетнама.