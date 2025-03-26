Наценки остаются одним из существенных факторов роста цен на продукты — Мишустин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом кабмина в Госдуме.

«Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда страна решает сложные задачи», — сказал он.

По словам Мишустина, перед отчетом правительство проводило встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей, в частности про рост цен. Он отметил, что работа направлена на системную борьбу с причинами, в том числе поддержку отечественных производителей.

Значимая роль в сдерживании роста цен, особенно если говорить о продуктах первой необходимости, у Федеральной антимонопольной службы, сказал премьер-министр. Служба выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до пятидесяти процентов, как это было с рыбной продукцией. Мишустин отметил, что в цепочке от рыбака до конечного поставщика обнаружено до шести посредников, в результате цена для потребителя вырастала в 3,5 раза.