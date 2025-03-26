Около 50% жителей США против присоединения Канады и Гренландии - опрос

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически половина американцев выступают против включения Гренландии (территория с правами широкой автономии в составе Дании) и Канады в состав США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Yahoo News и институтом изучения общественного мнения YouGov.

Против присоединения Канады к США высказались 57% респондентов. Число противников присоединения Гренландии составило 49%. Однозначно за это выступают 17% и 19% участников опроса соответственно. 26% и 32% не определились по этим вопросам. 69% респондентов заявили, что положительно относятся к жителям Канады. Тех, кто относится к соседней стране отрицательно, набралось 13%.