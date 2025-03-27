Основатель ByteDance Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая с $57,5 млрд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

41-летний основатель компании ByteDance (владеет сервисом TikTok) Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaire Index). Состояние бизнесмена, по оценке авторов отчета, достигает $57,5 млрд.

На второй позиции — основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма) с $56,6 млрд. Tencent принадлежит популярный в КНР мессенджер WeChat, которым пользуются 1,3 млрд человек. В тройку лидеров также вошел владелец компании, производящей питьевую воду под брендом Nongfu («Нунфу»), 70-летний Чжун Шаньшань. Его состояние оценивается в $54,1 млрд.

Финансовые активы богатейшего человека Азии индийца Мукеша Амбани из-за проблем в бизнесе сократились до $90,9 млрд. В прошлом году его состояние превышало $120 млрд. Сейчас он на 17-й позиции в рейтинге самых богатых людей планеты, на вершине которого американский предприниматель Илон Маск ($336 млрд).