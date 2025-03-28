ВВП ЕАЭС за прошлый год вырос на 4,2%, у ЕС рост составил всего 0,8% — Оверчук
16:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатели ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2024 год увеличились на 4,2%, в то время как у Европейского союза (ЕС) рост составил всего 0,8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ «Новые импульсы для развития Большого евразийского партнерства».
«За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%. Опыт ЕАЭС также может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии», — сказал он в видеообращении.
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