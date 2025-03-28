ВВП ЕАЭС за прошлый год вырос на 4,2%, у ЕС рост составил всего 0,8% — Оверчук

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2024 год увеличились на 4,2%, в то время как у Европейского союза (ЕС) рост составил всего 0,8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ «Новые импульсы для развития Большого евразийского партнерства».

«За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%. Опыт ЕАЭС также может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии», — сказал он в видеообращении.