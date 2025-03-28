0
0
136
НОВОСТИ

Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых

17:41 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Много пожилых людей среди возвращенных с Украины 25 жителей Курской области, самой старшей — 92 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Много пожилых: самой старшей женщине — 92 года! Некоторые из них застали еще Великую Отечественную войну. Больно от того, что им вновь пришлось столкнуться с нацизмом, который пришел на Курскую землю», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 28.03.2025
Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…
0
0
18:35 28.03.2025
Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
0
41
18:25 28.03.2025
Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн
0
68
17:12 28.03.2025
Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев
0
236
17:00 28.03.2025
Венгрия требует от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ — Сийярто
0
289
16:32 28.03.2025
ВВП ЕАЭС за прошлый год вырос на 4,2%, у ЕС рост составил всего 0,8% — Оверчук
0
308
16:12 28.03.2025
ВСУ ежедневно пытаются бить по энергообъектам РФ, нарушая мораторий — Песков
0
310
16:00 28.03.2025
Выборы на Украине не нужны, пока их не потребует украинский народ, полагает Еврокомиссия
0
354
15:32 28.03.2025
Европа не хочет мира, раз отказывается снимать с РФ санкции — Песков
0
409
15:12 28.03.2025
В Турции планируют запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет
0
395

Возврат к списку