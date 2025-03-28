Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Много пожилых людей среди возвращенных с Украины 25 жителей Курской области, самой старшей — 92 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Много пожилых: самой старшей женщине — 92 года! Некоторые из них застали еще Великую Отечественную войну. Больно от того, что им вновь пришлось столкнуться с нацизмом, который пришел на Курскую землю», — написал он.