Экс-госсекретарь Франции усомнился в способности Европы обеспечить безопасность Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа вряд ли сможет обеспечить безопасность Украины, потому что не готова к этому. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш.

«Вся Европа массово разоружилась. И сегодня мы говорим о том, что будем участвовать в обеспечении безопасности Украины, но как именно? На данный момент перевооружение даже не началось. Лишь две страны в Европе действительно выделили на это серьезные средства: Польша — кстати, с помощью европейских денег — и Германия, у которой свои ресурсы, — сказал он в эфире телеканала CNews. — А мы и англичане отстаем из-за нехватки денег. Так что хорошо говорить о том, что мы берем на себя [ответственность за] безопасность Украины, но как?»

Лелуш отметил, что США «больше не хотят воевать и поставлять оружие, и теперь основная тяжесть бремени ложится на европейцев, которые не готовы к этому ни в военном, ни в экономическом плане».