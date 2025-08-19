Экс-госсекретарь Франции усомнился в способности Европы обеспечить безопасность Украины
11:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа вряд ли сможет обеспечить безопасность Украины, потому что не готова к этому. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш.
«Вся Европа массово разоружилась. И сегодня мы говорим о том, что будем участвовать в обеспечении безопасности Украины, но как именно? На данный момент перевооружение даже не началось. Лишь две страны в Европе действительно выделили на это серьезные средства: Польша — кстати, с помощью европейских денег — и Германия, у которой свои ресурсы, — сказал он в эфире телеканала CNews. — А мы и англичане отстаем из-за нехватки денег. Так что хорошо говорить о том, что мы берем на себя [ответственность за] безопасность Украины, но как?»
Лелуш отметил, что США «больше не хотят воевать и поставлять оружие, и теперь основная тяжесть бремени ложится на европейцев, которые не готовы к этому ни в военном, ни в экономическом плане».
