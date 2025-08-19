Подготовка системы образования к учебному году идет в соответствии с планом — Чернышенко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства, посвященном подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году.

«Подготовка системы образования к новому году идет по графику. Окончательно завершится 29 августа. Она призвана, как Вы сказали, обеспечить современные безопасные условия во всех образовательных учреждениях страны — от детских садов до вузов», — сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.