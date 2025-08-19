0
0
812
НОВОСТИ

Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта — FT

10:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

По его информации, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса. Ради этого он готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.

