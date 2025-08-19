Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта — FT
10:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.
По его информации, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса. Ради этого он готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.
Новости
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать