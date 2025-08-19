Зеленский может завершить конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти сразу урегулировать конфликт на Украине, отказавшись от притязаний на Крым и идеи вступления страны в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма [Бараку] Обаме (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в социальной сети Truth Social.