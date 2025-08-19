Китай приветствует улучшение российско-американских отношений — МИД КНР

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выступают в поддержку улучшения российско-американских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений», — подчеркнула она на брифинге.