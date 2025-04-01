0
0
33
НОВОСТИ

В РФ более чем на 25% выросло число погибших в ДТП с электросамокатами

17:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в прошлом году выросло более чем на 25%, число раненых — на 45%. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим. Более чем на четверть по сравнению с прошлым годом количество выросло», — сказал он, выступая в Мосгордуме.

При этом, согласно представленным Митрошиным материалам, число пострадавших в таких ДТП в прошлом году выросло на 44,5% и достигло 4 591 человек, тогда как в 2023 году эта цифра составила 3 177 человек. Кроме того, отмечается рост числа самих аварий на 42,8% (4 426) по сравнению с 3,1 тыс. ДТП в позапрошлом году.

Больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 01.04.2025
Финляндия намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
0
76
16:32 01.04.2025
Переселяющиеся в РФ старообрядцы могут получать паспорт упрощенно
0
162
16:12 01.04.2025
Адам Кадыров назначен куратором МВД по Чечне
0
213
16:00 01.04.2025
Полиция силой увела Грету Тунберг с несанкционированной климатической акции в Стокгольме
0
241
15:32 01.04.2025
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 180 военных
0
274
15:12 01.04.2025
Обсуждение урегулирования по Украине между РФ и США идет сложно — Песков
0
335
15:00 01.04.2025
Демократы скрывали старение Байдена и готовились к его смерти перед выборами — The Hill
0
348
14:32 01.04.2025
Жители Дании отказываются от товаров США из-за недовольства позицией Трампа по Гренландии
0
380
14:12 01.04.2025
Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I квартале вырос на 16%
0
394
14:00 01.04.2025
Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Разлив в ДНР
0
395

Возврат к списку