В РФ более чем на 25% выросло число погибших в ДТП с электросамокатами

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в прошлом году выросло более чем на 25%, число раненых — на 45%. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим. Более чем на четверть по сравнению с прошлым годом количество выросло», — сказал он, выступая в Мосгордуме.

При этом, согласно представленным Митрошиным материалам, число пострадавших в таких ДТП в прошлом году выросло на 44,5% и достигло 4 591 человек, тогда как в 2023 году эта цифра составила 3 177 человек. Кроме того, отмечается рост числа самих аварий на 42,8% (4 426) по сравнению с 3,1 тыс. ДТП в позапрошлом году.

Больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.