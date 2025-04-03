Интерпол не будет объявлять в международный розыск президента Республики Сербской

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный аппарат Интерпола отклонил запрос отделения организации в Сараево по объявлению в международный розыск президента Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

«Президент [Сербии] Александар Вучич <…> позвонил мне, чтобы сообщить, что он получил уведомление от руководства Интерпола о том, что апелляция Сербии была удовлетворена и что Интерпол отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины о выдаче красного уведомления в отношении Стевандича и меня», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.

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