Власти Эстонии не вправе определять юрисдикцию Пюхтицкого монастыря — настоятельница

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии не имеют права вмешиваться и решать вопрос о смене юрисдикции Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря, эти действия нарушают конституцию республики, говорится в обращении настоятельницы монастыря игуменьи Филареты (Калачевой).

«Нам предлагают самовольно перейти в другую юрисдикцию — в Константинопольский патриархат. Предложение не учитывает тот факт, что смена юрисдикции — это вопрос внутренней церковной жизни, куда, согласно конституции Эстонии, государство не должно и не может вмешиваться. Для членов парламента переход монастыря в Константинопольский патриархат кажется простым и разумным решением. Это точка зрения людей, далеких от церкви, рассматривающих происходящее под углом политической целесообразности», — говорится в тексте.

Игуменья подчеркнула, что связь с Русской православной церковью лежит в основе монастырского бытия, она основана на канонах, которые составляют суть церковного законодательства, и переход в другую юрисдикцию стал бы для монахинь каноническим преступлением.

Ранее Рийгикогу (парламент) в втором чтении принял поправки к закону о церквях и приходах, которые обяжут Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) изменить устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. Если законопроект утвердят в текущем виде, у ЭПЦ будет два месяца, чтобы разорвать связи с Москвой, в противном случае МВД республики сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц. В монастыре сообщили, что утверждением поправок к законодательству эстонские парламентарии фактически закрывают обитель.