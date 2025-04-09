Власти Эстонии не вправе определять юрисдикцию Пюхтицкого монастыря — настоятельница
10:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эстонии не имеют права вмешиваться и решать вопрос о смене юрисдикции Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря, эти действия нарушают конституцию республики, говорится в обращении настоятельницы монастыря игуменьи Филареты (Калачевой).
«Нам предлагают самовольно перейти в другую юрисдикцию — в Константинопольский патриархат. Предложение не учитывает тот факт, что смена юрисдикции — это вопрос внутренней церковной жизни, куда, согласно конституции Эстонии, государство не должно и не может вмешиваться. Для членов парламента переход монастыря в Константинопольский патриархат кажется простым и разумным решением. Это точка зрения людей, далеких от церкви, рассматривающих происходящее под углом политической целесообразности», — говорится в тексте.
Игуменья подчеркнула, что связь с Русской православной церковью лежит в основе монастырского бытия, она основана на канонах, которые составляют суть церковного законодательства, и переход в другую юрисдикцию стал бы для монахинь каноническим преступлением.
Ранее Рийгикогу (парламент) в втором чтении принял поправки к закону о церквях и приходах, которые обяжут Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) изменить устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. Если законопроект утвердят в текущем виде, у ЭПЦ будет два месяца, чтобы разорвать связи с Москвой, в противном случае МВД республики сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц. В монастыре сообщили, что утверждением поправок к законодательству эстонские парламентарии фактически закрывают обитель.
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