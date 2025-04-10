Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Андрей Логинов, который с 2024 года был исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), назначен на должность ректора. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки.

«На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов. Андрей Логинов окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности „история“. В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности „юриспруденция“. Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук», — говорится в сообщении.