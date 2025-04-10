0
0
99
НОВОСТИ

Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ

12:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Андрей Логинов, который с 2024 года был исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), назначен на должность ректора. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки.

«На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов. Андрей Логинов окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности „история“. В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности „юриспруденция“. Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 10.04.2025
Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией
0
40
12:05 10.04.2025
Китай не потерпит запугивания со стороны США и будет бороться до конца — Минкоммерции
0
83
11:32 10.04.2025
Учителя и ученик задержали мужчину, ворвавшегося в школу в Челябинской области
0
145
11:20 10.04.2025
Каллас признала, что США невысоко ценят ЕС как политический институт
0
165
11:05 10.04.2025
Все имущество ЭПХЦ перейдет Эстонии в случае ликвидации церкви, заявил экс-глава МВД
0
194
11:00 10.04.2025
ЕС готов на увеличение закупок газа у США, чтобы снизить напряженность — еврокомиссар
0
223
10:32 10.04.2025
Система ПРО США Golden Dome будет учитывать угрозы от гиперзвукового оружия — генерал
0
249
10:20 10.04.2025
Более 30 тыс. гаитян покинули свои дома из-за разгула насилия — ООН
0
263
10:05 10.04.2025
США уничтожили Украину, в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира — Карлсон
0
296
10:00 10.04.2025
США лишат поддержки ряд стран, где изначально не планировали прекращать помощь — NYT
0
272

Возврат к списку