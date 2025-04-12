Депутат Рады: Все, кто ожидал, что осенью будут объявлены выборы, немного ошибались

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины на следующей неделе проголосует за продление еще на 90 дней военного положения и мобилизации, срок действия которых истекает 9 мая. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Военное положение и мобилизация будут продлены. Причем будут продлены достаточно скоро. Это случится 15–18 апреля. <…> На 90 дней», — сказал депутат в видео, размещенном на его YouTube-канале.

Депутат отметил, что это продление делает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе. По его словам, на проведение кампании перед выборами президента необходимо 60 дней, а перед выборами в парламент — 90 дней. «Все, кто ожидал, что осенью <…> будут объявлены выборы, немного ошибались», — утверждает депутат.