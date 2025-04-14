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Экономическая политика Трампа может привести к «аргентинизации» США — WP

14:12 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая политика президента США Дональда Трампа во многом схожа со стратегией аргентинского президента 1940-1950-х годов Хуана Перона, который также стремился к развитию внутреннего производства за счет заградительных импортных пошлин. Действия Перона и его политических наследников привели к затяжному экономическому кризису в Аргентине, и США рискуют столкнуться с аналогичными последствиями, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

Как отмечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Стэн Вейгер, слова которого приводит газета, «националистический популизм» Трампа в экономике «весьма аналогичен» политике Перона.

«То, что начиналось как ограниченные усилия в области протекционизма и промышленной политики [в Аргентине], с годами разрослось в обширную сеть фаворитизма и покровительства, в которой политические связи определяли, кто может вести бизнес и на каких условиях», — считает экономический обозреватель Мэтт Иглесиас, чье мнение приводит The Washington Post. «В течение одного четырехлетнего срока [Трампа] ущерб, скорее всего, будет ограниченным. Но он рискует закрепить совершенно новый способ организации экономической политики в США, при котором президентская благосклонность и расположение являются ключом к ведению бизнеса», — добавил он.

Впервые подобные переживания по поводу возможной «аргентинизации» выразил в 2018 году во время первого срока Трампа бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который заявил о склонности президента «к протекционизму и полному отсутствию фискальных ограничений». Однако теперь протекционистская политика Трампа приобрела беспрецедентный в новейшей истории США масштаб, что увеличивает риски для будущего американской экономики, указывает WP.

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