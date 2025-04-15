Несколько французских тюрем подверглись нападению неизвестных

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько пенитенциарных учреждений Франции подверглись нападению криминальных групп в ночь на вторник. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, нападавшие «открыли огонь из автоматического оружия по исправительным учреждениям, а также подожгли припаркованные автомобили тюремной стражи».

Атакам подверглись, в частности, изоляторы в Марселе, Валансе (департамент Дром) и Тулоне (департамент Вар). По данным источников телеканала, речь может идти «о скоординированной акции преступного сообщества в ответ на планы властей ужесточить борьбу с наркотрафиком».