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Несколько французских тюрем подверглись нападению неизвестных

12:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько пенитенциарных учреждений Франции подверглись нападению криминальных групп в ночь на вторник. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, нападавшие «открыли огонь из автоматического оружия по исправительным учреждениям, а также подожгли припаркованные автомобили тюремной стражи».

Атакам подверглись, в частности, изоляторы в Марселе, Валансе (департамент Дром) и Тулоне (департамент Вар). По данным источников телеканала, речь может идти «о скоординированной акции преступного сообщества в ответ на планы властей ужесточить борьбу с наркотрафиком».

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