Израильская армия установила прямой контроль более чем над 30% сектора Газа — WSJ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после возобновления боевых действий 18 марта установили прямой наземный контроль над более чем 30% территории сектора Газа, оказывая давление на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом со ссылкой на израильские и египетские источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, большая часть занятых территорий находится на юге Газы в граничащей с Египтом провинции Рафах, которая теперь оказалась отрезана от остальной части анклава. Как отметили египетские источники WSJ, далее Израиль планирует расширять зоны под собственным контролем на севере Газы.

Усиление израильского присутствия на территории анклава является частью политики давления на ХАМАС для того, чтобы добиться от движения возвращения Израилю 11 из 24 заложников, захваченных во время нападения боевиков 7 октября 2023 года. Египетские источники подтвердили, что в данный момент ХАМАС рассматривает возможность освобождения 11 заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней. По их данным, одновременно Израиль требует от ХАМАС произвести разоружение, это условие движение решительно отвергает.

В то же время израильские чиновники отмечают, что в случае отказа ХАМАС от сделки ЦАХАЛ продолжит расширять подконтрольную себе территорию. Как указывает WSJ, остается неясным, что именно Израиль будет делать со временно оккупированными частями Газы в случае, если договоренностей с ХАМАС достичь не удастся.