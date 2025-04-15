Еврокомиссар по торговле покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США - Bloomberg

18:40 Источник: Интерфакс

Переговоры ЕС и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с дискуссиями, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны", - информирует агентство.

Накануне Шефчович два часа вел переговоры в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.