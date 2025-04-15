Еврокомиссар по торговле покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США - Bloomberg
18:40 15.04.2025 Источник: Интерфакс
Переговоры ЕС и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с дискуссиями, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны", - информирует агентство.
Накануне Шефчович два часа вел переговоры в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
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