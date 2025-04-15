Идея разрешить застройщикам изымать жилье за долги не нашла поддержки в ЦБ РФ
20:15 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России выступает против идеи разрешить застройщикам изымать жилье за долги, которое было взято в рассрочку, так как это может привести к неконтролируемому росту закредитованности граждан. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госсовета.
«Что касается предложения Марата Шакирзяновича [вице-премьер РФ Хуснуллин], разрешить застройщикам изымать жилье, если жилье продано в рассрочку. Мы у вас тоже это обсуждали. Но мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
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