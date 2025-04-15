В Белом доме назвали для РФ «стимул прекратить конфликт»

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Россия ведут продуктивные переговоры, Вашингтон считает, что Москва хочет завершения конфликта на Украине. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать итоги встречи спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина в Санкт-Петербурге 11 апреля. «Я не хочу предвосхищать [результаты] этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент [США Дональд Трамп] также верит в это», — указала она.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — отметила она. По ее словам, президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф «ясно дали это понять».