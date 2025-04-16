Темпы роста ВВП Китая в январе — марте достигли 5,4% — Госстат КНР
10:32 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в январе — марте обеспечил динамику экономического роста на уровне 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Согласно распространенному управлением докладу, за три месяца ВВП страны достиг 31,87 трлн юаней ($4,41 трлн по текущему курсу китайского ЦБ). В сельском хозяйстве темпы роста составили 3,5% (1,17 трлн юаней, или $162 млрд), а в промышленном секторе и в сфере услуг они оказались на уровне 5,9% (11,19 трлн юаней, или $1,55 трлн) и 5,3% (19,51 трлн юаней, или $2,7 трлн) соответственно.
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