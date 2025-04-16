Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации назначил на пленарном заседании полпреда главы государства в Конституционном суде (КС), экс-министра юстиции (2008–2020 гг.) Александра Коновалова на должность судьи КС РФ.

Представление президента РФ Владимира Путина о назначении Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ поступило в палату парламента 3 апреля. Накануне кандидатура была поддержана на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.