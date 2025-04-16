Госдеп США может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом — NYT

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

осударственный департамент США рассматривает возможность закрытия почти 30 дипломатических миссий за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ ведомства.

О планируемом сокращении зарубежных представительств и работающего там персонала американские СМИ сообщали еще в марте, но тогда речь шла лишь о закрытии порядка десятка консульств.

По данным газеты, большинство дипмиссий, которые планируется закрыть, находятся в Европе и Африке. Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии, Мальдивской Республике и Гренаде. Во всех этих странах могут быть закрыты посольства. Также в документе предлагается либо полностью закрыть, либо значительно сократить посольство в Сомали и Центр дипломатической поддержки в Багдаде.

Большинство консульств, которые рекомендуется сократить, находятся в Европе: 5 во Франции (Бордо, Лион, Марсель, Ренн, Страсбург), 2 в Германии (Дюссельдорф, Лейпциг), 2 в Боснии и Герцеговине (Мостар и Баня-Лука). По одному могут быть закрыты консульства в Греции, Италии, Португалии, Великобритании, Камеруне, Индонезии, Южно-Африканской Республике, Республике Корея.

Как отмечает издание, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.