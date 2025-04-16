0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп США может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом — NYT

13:32 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

осударственный департамент США рассматривает возможность закрытия почти 30 дипломатических миссий за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ ведомства.

О планируемом сокращении зарубежных представительств и работающего там персонала американские СМИ сообщали еще в марте, но тогда речь шла лишь о закрытии порядка десятка консульств.

По данным газеты, большинство дипмиссий, которые планируется закрыть, находятся в Европе и Африке. Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии, Мальдивской Республике и Гренаде. Во всех этих странах могут быть закрыты посольства. Также в документе предлагается либо полностью закрыть, либо значительно сократить посольство в Сомали и Центр дипломатической поддержки в Багдаде.

Большинство консульств, которые рекомендуется сократить, находятся в Европе: 5 во Франции (Бордо, Лион, Марсель, Ренн, Страсбург), 2 в Германии (Дюссельдорф, Лейпциг), 2 в Боснии и Герцеговине (Мостар и Баня-Лука). По одному могут быть закрыты консульства в Греции, Италии, Португалии, Великобритании, Камеруне, Индонезии, Южно-Африканской Республике, Республике Корея.

Как отмечает издание, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 16.04.2025
Киев за сутки шесть раз атаковал объекты энергетики РФ — Минобороны
0
69
13:05 16.04.2025
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам
0
103
13:00 16.04.2025
Глава МО Израиля пригрозил расширить операцию в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения
0
106
12:32 16.04.2025
Более 50% финансового оборота в торговле приходится на онлайн-платформы — Григоренко
0
153
12:20 16.04.2025
США не смогут снова «стать великими» путем наращивания военного бюджета — МО КНР
0
176
12:05 16.04.2025
Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент
0
203
12:00 16.04.2025
ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать — французский генерал
0
234
11:32 16.04.2025
Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ
0
263
11:20 16.04.2025
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине
0
247
11:05 16.04.2025
Лидеры ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из Газы — член политбюро
0
294

Возврат к списку