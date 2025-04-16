Неизвестный поджег дом главного имама Ростовской области
17:41 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские устанавливают причастных к поджогу дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома, который находится вблизи мечети. Поджигатель ждал, когда имам Мухаммед Бикмаев вернется домой и уснет.
«Сотрудниками полиции по факту попытки поджога частного домовладения в Кировском районе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
НОВОСТИ
- 17:07 16.04.2025
- Экс-губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве
- 17:00 16.04.2025
- В колледжах и техникумах учатся около 43 тыс. россиян с инвалидностью — Голикова
- 16:32 16.04.2025
- Большинство американцев не считает, что пошлины на товары из КНР помогут экономике США
- 16:12 16.04.2025
- Трампа возмутила поддержка Зеленского в ЕС после скандала в Белом доме — Politico
- 16:00 16.04.2025
- За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 160 военных
- 15:32 16.04.2025
- Финляндия оставит границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления
- 15:12 16.04.2025
- ВС РФ освободили Калиново в ДНР
- 15:00 16.04.2025
- Верховный суд Британии постановил, что понятие «женщина» относится к биологическому полу
- 14:32 16.04.2025
- Доля торговли РФ в нацвалютах близка к возможному максимуму, заявил Оверчук
- 14:12 16.04.2025
- Силы США начали вывод с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать