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Неизвестный поджег дом главного имама Ростовской области

17:41 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские устанавливают причастных к поджогу дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома, который находится вблизи мечети. Поджигатель ждал, когда имам Мухаммед Бикмаев вернется домой и уснет.

«Сотрудниками полиции по факту попытки поджога частного домовладения в Кировском районе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

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