Российским судам еще на год запрещено заходить в порты США

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ. Об этом говорится в размещенном в Федеральном реестре США документе Белого дома.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — указывается в тексте.