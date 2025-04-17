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В России стали чаще штрафовать секретоносителей за самовольные поездки за рубеж

10:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды стали чаще штрафовать россиян, получивших доступ к гостайне, за самовольные поездки за рубеж. Об этом свидетельствует судебная статистика.

Летом 2022 года в Уголовном кодексе РФ появилась статья об ответственности за нарушение требований по защите государственной тайны (ст. 283.2 УК РФ) — за выезд за рубеж лица, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право на выезд которого было заведомо для него ограничено.

Согласно статистике, если в 2023 году суды привлекли по этой статье к ответственности 70 лиц, в том числе 20 женщин, то в минувшем году — уже 129 лиц, в том числе 30 женщин. Большинство осужденных — в возрасте от 30 до 60 лет и старше.

Хотя в статье предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы, согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, суды назначали всем виновным штрафы. Так, большинству осужденных назначены штрафы в размере от 100 до 300 тыс. рублей, двое получили штрафы от 300 тыс. до полумиллиона рублей.

Если в 2023 году суды назначили секретоносителям штрафы в общей сложности на 13 млн рублей, то в 2024-м — на 23 млн руб. За разглашение гостайны в 2024 году в России были осуждены 75 лиц, за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, четверо.

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