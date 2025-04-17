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Медведев предупредил Европу о получении гробов в случае отправки войск на Украину

12:32 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство киевского режима прибыло в Париж, чтобы обсудить возможный плачевный итог развертывания войск «коалиции желающих» на Украине. Такую оценку дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в X.

«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск „коалиции желающих“ на Украине», — написал Медведев на английском языке.

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