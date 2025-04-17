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Сбер заключил более 4 тысяч сделок с эскроу на индивидуальное жилищное строительство

12:52 17.04.2025

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) имеет в России огромный потенциал, а механизму эскроу для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) необходимо дать созреть. С таким мнением в интервью «Интерфаксу» выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«ИЖС это молодой развивающийся рынок. Если на многоквартирных домах уже сформированы стандарты рынка, то закон об использовании эскроу по договорам строительного подряда реально заработал только с 1 марта. До принятия закона с июля 2024 года правительство обязало использовать механизмы эскроу по сделкам только с ипотечными госпрограммами. Тем не менее, по итогам 2024 года Сбер заключил более 4 тыс. сделок с эскроу на ИЖС, и порядка 30% из них были с финансированием подрядчика», – рассказал Анатолий Попов.

Увеличения количества сделок в Сбере ожидают к концу 2025 – началу 2026 годов, когда участники рынка оценят все позитивные моменты, считает он. «Сейчас механизму нужно дать возможность созреть, чтобы застройщики и подрядчики сформировались в профессиональный рынок. Банки готовы поддержать этот процесс, – отметил Анатолий Попов. – По моему мнению, ИЖС обладает огромным потенциалом. Тяга к земле традиционна в нашей культуре, я думаю, что почти в каждой семье есть дача или огород, поэтому стремление к своему дому будет толкать этот рынок и рано или поздно это конвертируется в заметную статистику».

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