Эмир Катара прибыл в РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в правительственном аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Главу Катара сопровождает внушительная делегация.

Тамим бен Хамад Аль Тани проведет сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным.