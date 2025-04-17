Эмир Катара прибыл в РФ
13:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в правительственном аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.
Главу Катара сопровождает внушительная делегация.
Тамим бен Хамад Аль Тани проведет сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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