21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Оманом о взаимной отмене визовых требований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с оманской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований», — говорится в документе.