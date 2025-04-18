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Суд назначил 15 лет колонии 19-летнему москвичу за два теракта и сотрудничество с Украиной

10:05 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 19-летнего жителя Москвы Кирилла Фомичева, признавшего вину в совершении двух терактов и конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«2-й Западный окружной военный суд признал Фомичева Кирилла Сергеевича, 2005 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ, а также в двух преступлениях, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия) УК РФ. По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания», — рассказал собеседник агентства.

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