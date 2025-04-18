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НОВОСТИ

В Армении заявили о необходимости сократить число российских телеканалов в мультиплексе

15:32 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил о необходимости сократить количество российских телеканалов в общественном мультиплексе.

«Если бы мы в свое время не предоставили России частоты в нашем государственном мультиплексе, то в позапрошлом году в наших отношениях не было бы той напряженности. Теперь французская сторона хочет частоты. Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено», — отметил он.

В Армении через общественный мультиплекс из-за рубежа ретранслируются только российские телеканалы: Первый канал, «Культура» и «РТР-Планета».

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