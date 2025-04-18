В урегулировании на Украине дело идет к развязке - Трамп

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта приближается развязка. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — отметил он, говоря о прекращении огня и урегулировании. «Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — добавил Трамп.

На вопрос, не пытается ли Россия обманывать США в том, что касается урегулирования, глава вашингтонской администрации ответил: «Никто ни с кем не играет». «Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь», — добавил он.

Трамп подчеркнул, что имеет большой опыт в проведении переговоров. «Я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И мне надо видеть энтузиазм, желание прекратить это. И, думаю, я вижу такой энтузиазм. Думаю, что вижу это у обеих сторон», — отметил он. «Но вы скоро узнаете», — подчеркнул американский лидер.



