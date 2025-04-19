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План прекращения огня на Украине союзники Киева хотят согласовать в Лондоне — NYP

13:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и другие союзники Киева намерены утвердить план полного прекращения огня на Украине на встрече, которая состоится на следующей неделе в Лондоне. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [переговоры] с русскими и сказать: „Итак, это лучшее и окончательное предложение“, чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны», — приводит его слова издание.

По словам чиновника, для привлечения России к переговорам по указанному предложению Вашингтон может предложить Москве ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе активов РФ. «Пряником для русских может стать взгляд на то, как мы можем ослабить санкции, которые сейчас действуют в отношении России, — отметил собеседник NYP. — Другой вопрос заключается в том, как нам поступить с замороженными российскими активами — теми $300 млрд, которые находятся в Брюсселе, что будет с ними».

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