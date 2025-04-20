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МВД РФ предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества

09:00 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонные аферисты для запугивания людей стали использовать новый сценарий обмана, на определенном этапе которого признаются, что обманули их. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Так, неизвестный звонит потенциальной жертве от имени сотрудника мобильного оператора и сообщает о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи, а для его продления нужно назвать код из СМС-сообщения. После того как человек передает мошеннику код, звонящий открыто заявляет, что обманул его. «На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих», — сказали в управлении.

В дальнейшем с потенциальной жертвой связываются уже якобы сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала «Госуслуги». Они инструктируют человека, как «спасти» деньги, переведя их на якобы безопасный счет, и поймать злоумышленников, которые «договорились» с сотрудниками банка.

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