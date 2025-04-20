Информацию о сокращении дипмиссий США в Африке Госдеп назвал основанной на недостоверном документе

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация газеты The New York Times (NYT) о подготовке свертывания деятельности американских дипломатических представительств в Африке основана на недостоверной информации. Об этом журналу Newsweek заявили в Госдепартаменте США.

«Публикация NYT основана на недостоверном документе», — говорится в письме, которое поступило изданию из внешнеполитического ведомства.

В воскресенье NYT опубликовала статью о подготовке президентом США Дональдом Трампом распоряжения о реструктуризации Госдепартамента. По информации газеты, это подразумевает закрытие посольств в ряде африканских стран и замену профильного отдела внешнеполитического ведомства офисом спецпосланника по делам Африки. Утверждалось, что офис будет подчинен Совету национальной безопасности Белого дома, а не Госдепартаменту.