ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ данных о военных объектах
12:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что житель Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», — отметили в ЦОС.
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