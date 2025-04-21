Трансляция парада и праздничные события: москвичи расскажут, как проводят День Победы
13:35 21.04.2025
В проекте «Активный гражданин» в преддверие 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовало праздничное голосование. Жители столицы могут рассказать, как они отмечают 9 Мая. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в ходе акции горожане также поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. «Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах», – отмечает заммэра. Участникам опроса предлагается девять вариантов ответов, также они смогут вписать свой вариант.
Также москвичи смогут сообщить о боевых и трудовых подвигах их родственников в ходе войны. Фрагменты семейных историй будут опубликованы в новостях проекта «Активный гражданин».
Кроме того со страницы голосования можно перейти на афишу всех событий, посвященных 9 Мая, которые состоятся в Москве. В их числе тематические кинопоказы, концерты, выставки и многое другое. Также в новостном разделе проекта публикуются истории горожан, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, сохранивших память тех лет.
Напомним «Активный гражданин» работает в Москве с 2014 году, он уже объединил более 7 млн человек.
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